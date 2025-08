Congresso Andav reúne destaques e lideranças do Agronegócio em São Paulo Teve início na manhã desta terça-feira (05.08), o 14º Congresso Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 13h58 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h58 ) twitter

Teve início na manhã desta terça-feira (05.08), o 14º Congresso Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários (Andav). O evento, realizado no Transamérica Expo Center, em São Paulo segue até a quinta-feira (07). Com o tema “Agroeconomia brasileira: a força que transforma”, o congresso reforça o papel estratégico do setor na geração de riqueza, inovação e desenvolvimento sustentável em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes deste importante evento!

