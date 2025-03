Congresso aprovou o orçamento 2025, mas valor preocupa os produtores rurais Com a aprovação do Orçamento da União, os setores econômicos analisam os impactos das alocações de recursos para 2025. No agronegócio...

Com a aprovação do Orçamento da União, os setores econômicos analisam os impactos das alocações de recursos para 2025. No agronegócio, as atenções se voltam para o Plano Safra e o Seguro Rural, cujos valores mantidos geram preocupações diante do atual cenário econômico.

Para entender melhor como essas mudanças podem afetar o agronegócio, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: