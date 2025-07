Congresso dará colaboração para trazer mais eficiência à administração pública, diz Motta O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou durante a sessão do Plenário desta terça-feira (8) que... Momento MT|Do R7 08/07/2025 - 23h37 (Atualizado em 08/07/2025 - 23h37 ) twitter

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou durante a sessão do Plenário desta terça-feira (8) que a proposta que reduz em pelo menos 10% os benefícios tributários, financeiros e de crédito entre 2025 e 2026 (PLP 128/25) pode ajudar a trazer mais eficiência e melhorar o gasto tributário. “De certa forma o Congresso dá uma colaboração importante no que diz respeito à responsabilidade fiscal do país”, disse. O projeto obriga o governo federal a reduzir gradualmente os benefícios tributários, financeiros e creditícios em, no mínimo, 10% até o fim de 2026. O texto altera a lei que estabeleceu um novo arcabouço fiscal para o País com o objetivo de reequilibrar receitas e despesas. A proposta deverá ser votada pela Câmara nesta semana, conforme decisão do Colégio de Líderes. Para mais detalhes sobre essa importante proposta, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Câmara aprova projeto que cria a Estratégia Nacional de Saúde; acompanhe

