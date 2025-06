Congresso derruba veto sobre dispensa de revisão médico-pericial de aposentados por invalidez Além do veto sobre a indenização para as crianças vítimas do Zika vírus, o Congresso derrubou outros 11 vetos, como o veto total ao...

Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share