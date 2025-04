Congresso é iluminado de amarelo pelo Dia Mundial da Síndrome de Cushing O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor amarela nesta terça-feira (8) em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Cushing... Momento MT|Do R7 08/04/2025 - 14h30 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h30 ) twitter

O Congresso Nacional recebe iluminação especial na cor amarela nesta terça-feira (8) em alusão ao Dia Mundial da Síndrome de Cushing (8 de abril). O nome da síndrome e a data são uma homenagem ao Dr. Harvey Cushing, neurocirurgião que foi o primeiro a descrever a doença em 1912 e que nasceu em 8 de abril de 1869. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre essa condição médica rara, que é resultante da exposição prolongada a níveis excessivos de cortisol.

