Congresso estuda regras para equilibrar setor de vídeo sob demanda O crescimento das plataformas de streaming no Brasil tem levado o Congresso Nacional a discutir maneiras para garantir um ambiente... Momento MT|Do R7 26/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 26/02/2025 - 16h08 ) twitter

O crescimento das plataformas de streaming no Brasil tem levado o Congresso Nacional a discutir maneiras para garantir um ambiente mais justo e equilibrado nesse setor, tanto para consumidores quanto para produtores nacionais de audiovisual. A regulamentação do serviço de vídeo sob demanda, também chamado video on demand (VoD) — em que o usuário pode escolher o que assistirá por meio de um catálogo e consumir esse conteúdo onde e quando quiser — é foco de projetos de lei em análise pelos parlamentares. O assunto também tem sido alvo de constantes debates na Casa. Para entender melhor como o Congresso está lidando com essa questão crucial para o futuro do audiovisual no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Estão abertas as inscrições para o Programa Aprendiz Sorriso Legal

