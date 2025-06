Congresso internacional reúne líderes e especialistas para aprimorar soluções de combates aos incêndios florestais

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) realizou, nesta segunda-feira (16.6), a abertura oficial do Forest Fire – Congresso Internacional de Gestão de Incêndios Florestais, no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá. O evento é inédito no Brasil e reunirá, até o dia 18 de junho, especialistas de 10 países, pesquisadores renomados e os comandantes dos 27 Corpos de Bombeiros Militares do país.

