Congresso Mundial da Carne será oportunidade de mostrar que carne de MT é sustentável, rastreável e de alta qualidade”, afirma presidente do Imac Mato Grosso registrou, somente em 2024, a marca histórica de US$ 2,7 bilhões em exportações de proteína animal, consolidando-se como...

Mato Grosso registrou, somente em 2024, a marca histórica de US$ 2,7 bilhões em exportações de proteína animal, consolidando-se como o maior produtor e exportador nacional do setor. A expectativa agora é de que esse número cresça ainda mais com a realização do Congresso Mundial da Carne, que será realizado pela primeira vez no Brasil, com sede em Cuiabá. O evento deverá atrair representantes de mais de 20 países e abrir novas portas especialmente para os mercados asiáticos e europeus.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o evento!

Leia Mais em Momento MT: