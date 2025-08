Congresso Nacional homenageia os 90 anos do programa A Voz do Brasil Em Brasília, 19 horas. Praticamente todo brasileiro já ouviu essa frase, que se tornou mais que um bordão. É a forma de anunciar que... Momento MT|Do R7 05/08/2025 - 17h39 (Atualizado em 05/08/2025 - 17h39 ) twitter

Comemoração dos 90 anos do programa A Voz do Brasil. Dep. Cleber Verde (MDB - MA) Momento MT

Em Brasília, 19 horas. Praticamente todo brasileiro já ouviu essa frase, que se tornou mais que um bordão. É a forma de anunciar que está no ar o programa mais antigo da história do país, com 90 anos de difusão ininterrupta. A Voz do Brasil foi homenageada em sessão solene do Congresso Nacional nesta terça-feira (5). O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que presidiu a sessão, afirmou que, ao longo dos anos, o programa tornou-se um símbolo da transparência do poder público e da responsabilidade dos governantes com a sociedade.

Para saber mais sobre essa importante homenagem e a história do programa, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

