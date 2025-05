Congresso Nacional recebe projeção de imagem por conscientização sobre a doença celíaca

Momento MT |Do R7

A fachada do Congresso Nacional recebe a projeção de frases e imagens, nesta quinta-feira (22), das 19h às 21h, em celebração do Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Celíaca, enfermidade autoimune causada pela intolerância ao glúten. A data de 16 de maio foi escolhida em homenagem ao nascimento do médico inglês Samuel Gee — primeiro pesquisador a reconhecer que os sintomas da doença se relacionavam à dieta dos pacientes.

