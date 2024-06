Congresso Nacional se ilumina de azul em apoio ao Dia Mundial do Diabetes

O Congresso Nacional fica iluminado de azul até hoje (26) em apoio ao Dia Mundial do Diabetes. A data incentiva a conscientização sobre a doença, que afeta mais de 500 milhões de pessoas em todo o mundo. As campanhas são focadas na educação, prevenção e promoção do diagnóstico precoce. A iluminação atende a pedido do senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

