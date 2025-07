Congresso retoma atividades com pendência na votação da LDO Senadores e deputados voltam aos trabalhos neste mês de agosto com uma pendência para resolver: a votação do projeto de Lei das Diretrizes...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 11h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 11h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share