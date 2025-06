Congresso transforma MP em lei e garante R$ 357 milhões ao Rio Grande do Sul Foi promulgada a Lei 15.147, de 2025, que libera R$ 357,4 milhões em crédito extraordinário para apoiar a recuperação do Rio Grande...

Foi promulgada a Lei 15.147, de 2025, que libera R$ 357,4 milhões em crédito extraordinário para apoiar a recuperação do Rio Grande do Sul após as enchentes que devastaram o estado em 2024. A norma é fruto da conversão da Medida Provisória (MP) 1.284/2024, aprovada pelo Congresso Nacional no fim de maio.

Saiba mais sobre como esses recursos serão utilizados e o impacto na recuperação do estado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: