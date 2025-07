Congresso vai investigar fraudes no INSS e atuação de facções no país O Congresso deve reforçar sua atuação fiscalizadora no segundo semestre com a criação de duas comissões parlamentares mistas de inquérito...

Momento MT|Do R7 31/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 31/07/2025 - 15h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share