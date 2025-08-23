Conheça o Brasil: MTur realiza exposição interativa no último dia do Salão do Turismo O último dia do Salão do Turismo, realizado no Anhembi, em São Paulo, ganhou uma atmosfera ainda mais especial com a exposição “Conheça...

O último dia do Salão do Turismo, realizado no Anhembi, em São Paulo, ganhou uma atmosfera ainda mais especial com a exposição “Conheça o Brasil – Os Rostos do Salão”, promovida pelo Ministério do Turismo. A ação registrou, em fotografias, a diversidade de pessoas que passaram pelo evento: visitantes, expositores, artistas, profissionais do setor e turistas de todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e descubra mais sobre essa celebração do turismo brasileiro!

Leia Mais em Momento MT: