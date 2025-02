Momento MT |Do R7

Conheça os novos membros do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa No começo do mês de fevereiro ocorreu a posse do novo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI) de Diamantino. Durante...

No começo do mês de fevereiro ocorreu a posse do novo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (COMDIPI) de Diamantino. Durante a cerimônia, foram eleitos os seguintes membros para a mesa diretora: Eva Luiza de Melo como presidente, Fernando Pereira Conci como vice-presidente, Tânia Maria Ferreira da Rocha como primeira secretária e Rosângela de Araújo Neres como segunda secretária.

