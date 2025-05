Conheça os tipos de garantias aceitas pela Desenvolve MT e como utilizá-las Na hora de contratar um financiamento, contar com garantias adequadas é essencial para a aprovação do crédito. Na Desenvolve MT, são...

Na hora de contratar um financiamento, contar com garantias adequadas é essencial para a aprovação do crédito. Na Desenvolve MT, são aceitas três modalidades de garantias: aval de terceiro, fundo garantidor e garantia real. No caso da linha de crédito Desenvolve Transporte, o cliente tem a possibilidade de utilizar o veículo como garantia para viabilizar a contratação do crédito.

