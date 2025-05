Conheça os três primeiros sortudos do IPTU 2025

Os três primeiros ganhadores dos prêmios do IPTU 2025 foram conhecidos na manhã desta quinta-feira (29 de maio). Patrícia Raiter, do Bairro Alphaville, foi a vencedora do 1.º prêmio, de R$ 30 mil, por ter feito a geração do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) pelo site da Prefeitura. Quem faturou o prêmio de R$ 30 mil, por ter efetuado o pagamento do IPTU à vista, foi Fabiano Missio, do Bairro Copenhagem. Já o prêmio de R$ 14 mil, disputado por todos os contribuintes em dia com o imposto, foi para Vilson Vedoi da Silva, do Residencial Pinheiros.

