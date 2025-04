Conscientização e cuidado: município realiza campanha Abril Laranja em defesa dos animais

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, está promovendo uma série de ações ao longo do mês de abril para conscientizar a população sobre os cuidados com os animais e combater os maus-tratos. As atividades incluem rodas de conversa, feiras de adoção, palestras e campanhas de microchipagem e castração.

