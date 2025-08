Conselheiro Antonio Joaquim articula nova luta para ampliar recursos da educação infantil em 2025

O presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura (Copec) do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Antonio Joaquim, declarou que 34 municípios já aderiram ao edital do Governo do Estado para construção de creches, o que torna insuficiente os recursos previstos para a educação infantil em 2025. A declaração ocorre justamente em agosto, mês dedicado à Primeira Infância, período que reforça a importância de investimentos estruturantes nessa etapa fundamental do desenvolvimento humano.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!

Leia Mais em Momento MT: