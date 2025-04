Conselheiro defende políticas contra hanseníase em lançamento de frente parlamentar na ALMT Crédito: Gilberto Leite/Secom-ALMT Conselheiro Guilherme Antonio Maluf, presidente da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência... Momento MT|Do R7 25/04/2025 - 17h40 (Atualizado em 25/04/2025 - 17h40 ) twitter

O vice-presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT), conselheiro Guilherme Antonio Maluf, defendeu o fortalecimento de políticas públicas e estratégias de diagnóstico precoce durante a reunião de instalação da Frente Parlamentar para Atenção à Hanseníase em Mato Grosso, nesta quinta-feira (24), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). A atuação do grupo, coordenado pelo deputado estadual Dr. João, vai reforçar uma série de ações de combate à doença que foram debatidas no seminário Mato Grosso Livre de Hanseníase, realizado em 2024 pela Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social (COPSPAS) do TCE-MT, que é presidida por Maluf. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações e detalhes sobre a luta contra a hanseníase em Mato Grosso! Leia Mais em Momento MT: Palestra aborda os cuidados e a prevenção do Câncer de Esôfago

