Conselheiro Waldir Teis alerta para perda de autonomia de estados e municípios em painel sobre Reforma Tributária Crédito: Tony Ribeiro/TCE-MT Conselheiro do TCE-MT Waldir Teis. Clique aqui para ampliar O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato... Momento MT|Do R7 19/02/2025 - 16h06 (Atualizado em 19/02/2025 - 16h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O conselheiro do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) Waldir Teis abordou a necessidade de uma reforma estrutural profunda no Brasil, em painel que debateu a Reforma Tributária no Encontro Mato-grossense de Municípios, nesta terça-feira (18). No último painel do dia, apontou que a mudança causará prejuízos ao centralizar recursos na União e, consequentemente, tirar a autonomia dos estados e municípios. Teis também demonstrou preocupação com a redistribuição de recursos e a constitucionalidade da Reforma Tributária. “Na minha opinião, esta reforma é inconstitucional, porque fere a estrutura do país”, afirmou. Para entender melhor as implicações dessa reforma e o que está em jogo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Deputados definem pautas de 2025 para a Comissão de Saúde

Projeto prevê recompensa a informante que denunciar crimes no mercado financeiro

Rafa Kalimann e Nattan serão padrinhos de bebê de assessora da influenciadora: Sim’