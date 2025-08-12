Conselheiros de Saúde participam de oficinas de qualificação em Juína Os conselheiros de saúde de Campo Novo do Parecis estão em Juína participando de oficinas de qualificação promovidas pelo Ministério...

Os conselheiros de saúde de Campo Novo do Parecis estão em Juína participando de oficinas de qualificação promovidas pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Estadual de Saúde. O objetivo das capacitações é ampliar o conhecimento e aprimorar as práticas de gestão e controle social no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo mais eficiência e qualidade nas ações desenvolvidas em benefício da população.

