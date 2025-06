Conselho aprova campanha internacional para posicionar Pantanal como destino de safári

O Conselho Estadual de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso aprovou, nesta segunda-feira (23.06), o investimento de US$ 150 mil, por meio do Fundo Estadual de Desenvolvimento do Turismo (Funtur), para a campanha internacional “Safari for the Senses”, uma iniciativa conjunta entre os Governos de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Embratur e a National Geographic. O objetivo é posicionar o Pantanal como um dos principais destinos de turismo de vida selvagem no mundo.

