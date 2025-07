Conselho da Pessoa com Deficiência elege nova diretoria em Rondonópolis A primeira reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Rondonópolis de 2025 aconteceu na terça-... Momento MT|Do R7 30/07/2025 - 20h58 (Atualizado em 30/07/2025 - 20h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

A primeira reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) de Rondonópolis de 2025 aconteceu na terça-feira (29), com eleição da nova diretoria que comandará os trabalhos de propor, fiscalizar e acompanhar políticas públicas voltadas à inclusão e ao bem-estar das pessoas com deficiência no município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades!

Leia Mais em Momento MT:

Vereador Dilemário participa da abertura da 15ª Conferência Municipal de Saúde de Cuiabá e destaca valorização dos servidores públicos

Comissão aprova criação de centros de convivência e bem-estar para pessoas idosas

Seciteci participa de encontro nacional do Programa Mulheres Mil