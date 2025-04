Conselho de Ética aprova cassação do mandato do deputado Glauber Braga O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta quarta-feira (9) representação que pede a cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ)... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 22h05 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho de Ética da Câmara aprovou nesta quarta-feira (9) representação que pede a cassação do deputado Glauber Braga (Psol-RJ) por quebra de decoro parlamentar. Por 13 votos favoráveis e 5 votos contrários, os integrantes do Conselho aprovaram o parecer do relator, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA), que recomenda a perda do mandato de Glauber Braga. Em uma reunião tumultuada e cheia de apoiadores de Braga, o Conselho de Ética discutiu o parecer por sete horas. Para mais detalhes sobre essa polêmica decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Davi responde questão de ordem sobre composição brasileira do Parlasul

Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de vacinação em combate a Gripe

Desnutrição entre idosos no Brasil preocupa especialistas