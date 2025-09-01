Conselho de Ética decide sobre instauração de processos nesta terça

Logo R7.com
Momento MT

Momento MT|Do R7

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta terça-feira (2) para a decidir sobre a a instauração de 14 processos contra parlamentares. Também deve ser definida a lista tríplice para o sorteio do relator de cada caso. A reunião está agendada para as 15 horas, no plenário 11.

