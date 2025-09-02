Conselho de Ética instaura 14 processos contra parlamentares
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou, nesta terça-feira (2), 14 processos contra parlamentares...
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou, nesta terça-feira (2), 14 processos contra parlamentares por acusação de quebra de decoro. Os processos instaurados foram os seguintes: Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as acusações e os parlamentares envolvidos! Leia Mais em Momento MT:
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados instaurou, nesta terça-feira (2), 14 processos contra parlamentares por acusação de quebra de decoro. Os processos instaurados foram os seguintes:
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre as acusações e os parlamentares envolvidos!
Leia Mais em Momento MT: