Conselho de Turismo aprova R$ 850 mil para impulsionar o setor em Mato Grosso

O Conselho Estadual de Desenvolvimento de Turismo (Cedtur), presidido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), aprovou o aporte de R$ 850 mil em projetos estratégicos para fortalecer e diversificar a atividade turística em Mato Grosso. A decisão foi tomada durante a 10ª Reunião Extraordinária, na quarta-feira (13.8), na Sedec.

