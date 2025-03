Conselho de Turismo de MT aprova R$ 5,5 milhões para realização da FIT Pantanal 2025

O Conselho Estadual de Desenvolvimento de Turismo (Cedtur) aprovou, por unanimidade, o repasse de R$ 5,5 milhões do Fundo Estadual de Desenvolvimento e Turismo (Funtur) para a realização da Feira Internacional do Turismo do Pantanal (FIT Pantanal) 2025. O evento ocorrerá de 5 a 8 de junho, no Centro de Eventos do Pantanal.

