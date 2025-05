Conselho Internacional de Grãos projeta safra recorde global para 2025/26 O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) divulgou, nesta quinta-feira (23.05), suas projeções para a safra global... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 12h37 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Conselho Internacional de Grãos (IGC, na sigla em inglês) divulgou, nesta quinta-feira (23.05), suas projeções para a safra global de grãos referente ao ciclo 2025/26, com início oficial em setembro. A estimativa aponta para uma produção total de 2,375 bilhões de toneladas, representando um aumento de 3% em relação ao ciclo anterior e estabelecendo um novo recorde histórico. Esse crescimento é impulsionado principalmente pela elevação na produção de milho, cuja estimativa subiu para 1,277 bilhão de toneladas, refletindo melhorias nas perspectivas de colheita em países como Brasil, Estados Unidos, Argentina e Ucrânia . A produção de trigo foi mantida em 806 milhões de toneladas, enquanto a de arroz foi ajustada para 541 milhões de toneladas. A produção de soja permanece estimada em 428 milhões de toneladas, mantendo-se estável em relação à projeção anterior. Para mais detalhes sobre as projeções e o impacto no mercado, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: A prefeitura de Cuiabá antecipa salário de aposentados e pensionistas com RGA de 5,32%

PM apreende tabletes de maconha e pasta base de cocaína após denúncia de homicídio em Cuiabá

PM prende homem, apreende adolescente e 91 porções de maconha