Conselho Municipal de Cultura abre inscrições para vagas de titulares e suplentes Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral complementar do Conselho Municipal de Cultura, comandado pela Prefeitura de Cuiabá...

Estão abertas as inscrições para o processo eleitoral complementar do Conselho Municipal de Cultura, comandado pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Conforme a Portaria 075/SMCULT, publicada na segunda-feira (18), estão disponíveis duas vagas para representantes titulares: uma para o segmento de artes visuais e digitais e outra para o segmento de cultura afro e indígena brasileira. Além das titulares, a portaria prevê a eleição de oito suplentes da classe artística para o Conselho.

Saiba mais sobre como participar e as oportunidades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: