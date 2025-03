Conselho Municipal do Idoso de Várzea Grande realiza primeira reunião de 2025 Está prevista para junho deste ano a realização da 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa A presidente do Conselho Municipal do Idoso... Momento MT|Do R7 01/03/2025 - 03h05 (Atualizado em 01/03/2025 - 03h05 ) twitter

Está prevista para junho deste ano a realização da 4ª Conferência Municipal da Pessoa Idosa. A presidente do Conselho Municipal do Idoso, de Várzea Grande, Cilbene Maria Rosa da Conceição, convocou todos os conselheiros para a primeira reunião do ano de 2025. O encontro realizado na secretaria de Assistência Social marcou início dos trabalhos da nova gestão.

