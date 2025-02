Conselho Municipal traça estratégias para impulsionar Sorriso como destino turístico O Conselho Municipal de Turismo de Sorriso realizou, nesta sexta-feira (31), a primeira reunião do ano, marcando o retorno do setor...

O Conselho Municipal de Turismo de Sorriso realizou, nesta sexta-feira (31), a primeira reunião do ano, marcando o retorno do setor à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O encontro contou com a presença do prefeito Alei Fernandes, do vice Acacio Ambrosini, do secretário da pasta, Paulo Lucion, da secretária municipal de Cultura, Marisa Netto, além dos conselheiros municipais.

Saiba mais sobre as estratégias que podem transformar Sorriso em um destino turístico de destaque, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: