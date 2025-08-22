Conselho Nacional de Turismo se reúne no Salão do Turismo e reafirma compromissos prioritários no setor O Conselho Nacional de Turismo (CNT) se reuniu na manhã desta sexta-feira (22.08) no segundo dia do Salão do Turismo. O grupo, que...

O Conselho Nacional de Turismo (CNT) se reuniu na manhã desta sexta-feira (22.08) no segundo dia do Salão do Turismo. O grupo, que reúne gestores públicos, privados, sociedade civil e acadêmicos, constitui um importante fórum de discussões, definindo, de modo coletivo, políticas públicas e os principais rumos do setor.

Para mais detalhes sobre as decisões e compromissos reafirmados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: