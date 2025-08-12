Consignados: O maior ataque na história dos servidores públicos de Mato Grosso Nunca, em nenhum momento da história de Mato Grosso, os servidores públicos estaduais foram tão lesados quanto agora. Digo isso, pois...

Nunca, em nenhum momento da história de Mato Grosso, os servidores públicos estaduais foram tão lesados quanto agora. Digo isso, pois o que estamos enfrentando com os empréstimos consignados é um verdadeiro escândalo que já ultrapassa a esfera financeira e se torna um grande problema social, humano e moral.

Para entender melhor essa situação alarmante e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: