Consórcio apresenta proposta de R$ 155,1 milhões para conclusão de obras do Sistema BRT

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) realizou nesta segunda-feira (05.05) a primeira licitação para conclusão das obras de implantação do Sistema BRT em Cuiabá e Várzea Grande. Um consórcio formado pelas empresas Guaxe, Encomind e Lotufo apresentou a melhor proposta para realização das obras, com o valor de R$ 155.168.800,00. Agora, os documentos apresentados pelo Consórcio serão avaliados pela equipe da Sinfra-MT, para que as empresas possam ser habilitadas e o resultado homologado.

