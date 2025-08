Construção civil: Sinop emite mais de 200 alvarás e ultrapassa 53 mil m² construídos em julho O levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação constatou que o setor de construção civil fechou... Momento MT|Do R7 04/08/2025 - 13h38 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O levantamento divulgado pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação constatou que o setor de construção civil fechou o mês de julho com mais de 200 alvarás de construção emitidos e mais de 53 mil m² construídos, reforçando o desenvolvimento urbano e o aquecimento da economia local. No período, foram emitidos 203 alvarás de construção, possibilitando a liberação de novos empreendimentos residenciais, comerciais e industriais no município. Desses, 90 foram projetos para construções unifamiliares; 28 para edificações multifamiliares; para prédios comerciais, foram 63 emissões; já para mista, 21 alvarás e no segmento institucional, um alvará foi emitido. Além disso, 125 imóveis foram regularizados por meio da emissão do Habite-se, documento que atesta que a edificação está pronta para ser habitada e atende às exigências legais e técnicas. “A construção civil tem um papel fundamental no desenvolvimento das cidades. E aqui em Sinop, trabalhamos com responsabilidade para garantir que esse crescimento seja planejado, seguro e sustentável. Enquanto prefeitura, seguimos comprometidos com a modernização dos processos e fortalecimento do setor”, destacou a secretária, Scheila Pedroso. Somando todas as obras realizadas, Sinop alcançou a marca de 53.366 metros quadrados de área construída em julho, número que reflete o crescimento populacional da cidade e também a confiança de investidores e da população no planejamento urbano realizado pela gestão municipal. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades! Leia Mais em Momento MT: Doadores de sangue e pessoas com obesidade terão atendimento preferencial no comércio de Cuiabá

Corpo de Bombeiros resgata arara atropelada por carreta

Comissão debate valorização dos empregados da Embrapa e da Codevasf