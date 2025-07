Consulta de cadastro no Programa SER Família já está disponível para moradores de Cuiabá Os moradores de Cuiabá que participaram do Mutirão Programa SER Família já podem consultar se foram inseridos no programa de transferência...

Momento MT|Do R7 22/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 22/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share