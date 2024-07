Consulta Pública Aberta para Anteprojeto de Lei do Processo Estrutural A comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto de lei do processo estrutural no Brasil abriu na quarta-feira (...

Momento MT|Do R7 04/07/2024 - 09h44 (Atualizado em 04/07/2024 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share