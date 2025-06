Consulta pública aberta para definir uso de recursos da Lei Aldir Blanc em Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá, através da Secretaria Municipal de Cultura, abre Consulta Pública sobre a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), com o objetivo promover a participação da sociedade na construção do Plano de Aplicação dos Recursos (PAAR), que orientará a destinação dos investimentos culturais no município. Será realizada de forma remota entre os dias 11 e 22 de junho, permitindo que todos os cidadãos interessados contribuam com sugestões e propostas. As contribuições podem ser enviadas por meio do formulário online disponível no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS5aypOiSDy-mG3K37zNieIaPBMVTp8ls9MgkLbybvhFo6ew/viewform?usp=mail_form_link .

