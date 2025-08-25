Consulta pública para aplicação dos recursos da PNAB Ciclo 2 segue até 31 de agosto em Sorriso Artistas, produtores culturais e sociedade civil podem contribuir com sugestões para elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos...

Artistas, produtores culturais e sociedade civil podem contribuir com sugestões para elaboração do Plano de Aplicação dos Recursos da Secretaria Municipal de Cultura, que vai nortear as ações em 2025.

