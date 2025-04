Consultor da Previdência Complementar de MT atende servidores de carreira para tirar dúvidas e avaliar a viabilidade de migração Diante da possibilidade de abertura de uma nova janela para migração da previdência própria para a previdência complementar do Estado... Momento MT|Do R7 02/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Diante da possibilidade de abertura de uma nova janela para migração da previdência própria para a previdência complementar do Estado de Mato Grosso, servidores de carreira poderão tirar dúvidas com representante da Fundação de Previdência Complementar do Estado de Mato Grosso (PREVECOM MT), para avaliarem a viabilidade. Os atendimentos são individualizados e acontecem nesta quarta (2) e quinta-feira (3), das 9 às 17 horas, na sala de reunião do Sicoob. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT: Autismo: debate reforça defesa de políticas públicas mais efetivas

Amin cobra apreciação de vetos a programa de dívidas estaduais

Contas de Gestão da Câmara de Cuiabá são julgadas regulares pelo TCE-MT