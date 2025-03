Contarato defende igualdade de gênero e mais mulheres na política

Momento MT |Do R7

O senador Fabiano Contarato (PT-ES) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (11), que o debate sobre igualdade de gênero não deve se limitar às homenagens por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Ele destacou que a Constituição Federal estabelece direitos iguais para homens e mulheres. Porém, questionou se essa igualdade ocorre na prática. O parlamentar mencionou desafios como a disparidade no mercado de trabalho e os índices de violência doméstica contra as mulheres.

