Contas de gestão da SES-MT são julgadas regulares pelo TCE-MT

Sob relatoria do conselheiro Guilherme Antonio Maluf, as contas de gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) foram julgadas regulares pelo Plenário do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). O processo, referente ao exercício de 2022, foi apreciado na sessão ordinária do dia 1°.

