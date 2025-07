Contas do 1º quadrimestre do Executivo são apresentadas na Câmara de Cuiabá O secretário municipal de Economia, Marcelo Bussiki, e o contador-geral do município, Éder Galiciani, apresentaram na tarde desta quinta...

Momento MT|Do R7 18/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 18/07/2025 - 13h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share