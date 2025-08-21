Contas do Governo de MT de 2024 recebem parecer favorável à aprovação no TCE As contas anuais do Governo de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2024, receberam parecer favorável à aprovação no Tribunal de...

As contas anuais do Governo de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2024, receberam parecer favorável à aprovação no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (20.8). A decisão foi unânime, seguindo voto do conselheiro-relator, Antônio Joaquim.

