Contas do Governo de MT de 2024 recebem parecer favorável à aprovação no TCE
As contas anuais do Governo de Mato Grosso, relativas ao exercício de 2024, receberam parecer favorável à aprovação no Tribunal de Contas do Estado (TCE), em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (20.8). A decisão foi unânime, seguindo voto do conselheiro-relator, Antônio Joaquim.
