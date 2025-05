Contemplada em edital, banda Colisão Interna faz pré-lançamento do primeiro álbum neste sábado (17)

Momento MT |Do R7

O primeiro álbum da banda Colisão Interna, “Somos Feito Poesia”, terá seu pré-lançamento neste sábado (17.5), a partir das 23h, em Chapada dos Guimarães (70 Km de Cuiabá), com show gratuito para a população. A ação é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do Edital Viver Cultura – Expressões Artísticas da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel).

