Contemplado no edital da Secel, álbum “Giras do Brasil” valoriza a cultura afro-brasileira

O álbum “Giras do Brasil”, que apresenta uma releitura contemporânea de tradições ancestrais de matriz africana, foi lançado na última semana. A iniciativa é viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo, por meio do edital Viver Cultura-Expressões Artísticas da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso (Secel). “Esse projeto é uma mensagem de respeito e união a todos os povos e crenças, feito com inspiração no nosso passado e resguardando uma parte de nossas origens do qual temos muito que aprender”, afirma Pablo.

