Continua aberto o credenciamento para profissionais médicos

Momento MT

Momento MT|Do R7

Continua aberto o prazo para credenciamento médico para reumatologista, neuropediatra, neurologista, psiquiatra e fonoaudiólogo. O credenciamento visa a contratação de pessoas jurídicas que prestam serviços de consultas médicas especializadas.

